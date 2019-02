Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Lo scorso weekend i pro player italiani hanno preso parte alle qualificazioni online per la Fut Champions Cup 6 di aprile: sfortunatamente nessuno è riuscito a strappare il pass dell’evento. Su PlayStation 4 decisive le sconfitte all’ultima partita dello Swiss Round per Cosimo “NBD2699” Guarnieri del Team ALKES, e per i player del Team 0775 Cristian Fenzi e Arber. Giornata sfortunata anche per i player su xBox: anche in questo caso le qualifiche si sono interrotte prima della fase ad eliminazione diretta.



Nella giornata di lunedì si sono svolti i club playoff del Tottenham Hotspur: l’evento live per determinare i rappresentanti del club londinese nella ePremier League Finals ha visto partecipare Stefano “Wall89” Moretti del team Pro2Be Esports. Dopo aver superato gli ottavi, la sua avventura è terminata ai quarti a causa della sconfitta contro Zimme, player dell’AS Roma eSports che ha poi vinto il torneo. Nonostante l’eliminazione Wall89 porta a casa l’esperienza della sua prima partecipazione ad un evento live e la buonissima prestazione nelle qualifiche, con le 43 vittorie su 49 match. Il competitive di Fifa non si ferma: tra sabato 23 e domenica 24 avrà luogo la Fut Champions Cup 4. A volare ad Atlanta, negli Stati Uniti, per portare in alto la bandiera italiana saranno Cosimo “NBD2699” Guarnieri del Team ALKES e Arber del Team 0775. Per Cosimo si tratta del quarto evento ufficiale Fifa di quest’anno: queste partecipazioni gli hanno garantito moltissimi Pro Points rendendolo il player italiano più in alto nel Global Series Rankings, attualmente alla posizione 34. Storia diversa per quanto riguarda 0775 Arber, che si trova a partecipare al suo primo evento live. Nelle ultime qualifiche online ha battuto Stefano Pinna, secondo nel Global Series Rankings e vincitore del Licensed Qualifier Event di appena due settimane fa, me è stato eliminato all’ultimo round dal francese Maestro del Team Vitality.



Se non volete perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.