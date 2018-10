Ea Sports ha rimesso l’immagine di Cristiano Ronaldo nella sua home page nelle vesti di uomo copertina per Fifa, nella versione 2019. CR7, con la maglia della Juventus, era stato scelto per l’edizione uscita qualche settimana fa, ma lo scandalo sul presunto stupro di Las Vegas aveva provocato una temporanea censura, con la scomparsa del portoghese dal sito web dell’azienda. Da più di 24 ore l’immagine di Ronaldo invece campeggia di nuovo sulla pagina e la copertina del videogioco, in vendita nei negozi, non verrà modificata.