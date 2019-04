Lewandowski, Son and Vardy headline the new #TOTW! pic.twitter.com/iM3pdVN2d3 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 aprile 2019

Nuova settimana e nuova Team of the week () su FUT e i riflettori sono tutti per: 94, il centravanti del Bayern Monaco è il migliore assoluto. C'è ampio spazio però anche per l'Italia, tre giocatori della Serie A vedono premiate le loro prestazioni reali su Fifa 19:(85),(87) e(84).Pau Lopez 84 - POR (Betis)Dante 85 - DC (Nizza)Phil Jagielka 82 - DC (Everton)Hugo Mallo 83 - TD (Celta Vigo)Pablo Sarabia 88 - ED (Siviglia)Anderson Talisca 86 - ED (Guangzhou Evergrande)Heung Min Son 87 - COC (Tottenham)Jamie Vardy 86 - ATT (Leicester)Robert Lewandowski 94 - ATT (Bayern Monaco)Igor Akinfeev 83 - POR (CSKA Mosca)Makoto Hasebe 81 - DC (Eintracht Francoforte)Viktor Tsygankov 84 - ED (Dinamo Kiev)Adem Ljajic 83 - ES (Besiktas)Hatem Ben Arfa 82 - AT (Rennes)Ishak Belfodil 81 - ATT (Hoffenheim)Agustin Bouzat 79 - ED (Velez Sarsfield)Scott Arfield 79 - ATS (Rangers)Diego Rossi 79 - AS (Los Angeles FC)Alexander Isak 77 - ATT (Willem II)Jean-Philippe Mateta 78 - ATT (Mainz)