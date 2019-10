Dal lancio disu EA Access e Origin Access. Per celebrare questi numeri straordinari, coloro che scenderanno in campo in FIFA 20 riceveranno 8.000 Volta Coins per personalizzare il proprio avatar ed esprimere il proprio stile con i nuovissimi accessori disponibili in VOLTA Drop. Inoltre, nella modalità VOLTA Football, i videogiocatori potranno partecipare alla Squad Building Challenge per ottenere ricompense in-game.EA SPORTS FIFA continua ad essere il videogioco sportivo più giocato al mondo:- 450 milioni di match giocati in FIFA 20, con oltre 1,2 miliardi di gol segnati nelle varie modalità- Oltre 272 milioni di sfide FUT giocate in queste prime tre settimane, un record assoluto. Più di 138 milioni di partite giocate in Division Rivals per scalare le classifiche della FUT Champions Weekend League, diventare un FUT Champions Verified e scendere in campo nelle FIFA 20 Global Series, fino ad intraprendere il cammino sulla strada della FIFA eWorld Cup.- VOLTA Football è diventata la seconda modalità più giocata in FIFA 20, con oltre 5 milioni di avatar creati fino ad oggi nei campetti o nelle gabbie di tutto il mondo, in particolare nelle ambientazioni di Berlino, Roma, Lagos, Londra e Cape Town.