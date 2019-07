Dopo più di dieci anni, per Zinedine Zidane è arrivato il momento di fare ritorno in FIFA e di diventare una FUT 20 ICON insieme a Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright, Ronald Koeman e alle altre stelle della storia del calcio che si potranno schierare in FIFA 20.







Zidane sarà inoltre sulla copertina della FIFA 20 Ultimate Edition, dando il proprio volto alla nuova edizione del videogioco insieme a Eden Hazard e Virgil Van Dijk.







Le numerose vittorie ottenute in carriera con Juventus e Real Madrid, oltre alla vittoria del Mondiale con la nazionale francese nel 1998, hanno reso Zidane una delle Icone più attese.







I videogiocatori potranno vivere l’esperienza del Gioco Più Bello del Mondo in oltre 30 campionati ufficiali, scegliendo tra più di 700 squadre e oltre 17.000 calciatori, portandoli alla vittoria in uno dei 90 stadi e arene sparsi in tutto il globo.





Soltanto in FIFA 20 si potrà competere ai livelli più alti del calcio internazionale, sfidando i club più prestigiosi del mondo nella UEFA Champions League, cercando la gloria nell’Europa League, alzando il trofeo della Premier League, vivendo la magia della Bundesliga e della Liga. In FIFA 20 i videogiocatori potranno inoltre vivere tutta l'atmosfera e l'energia della Serie A TIM giocando con tutti i suoi grandi campioni.