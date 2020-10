Con l’arrivo di, EA Sports ha deciso di rinnovare l’intero sistema delle. Sono tante le novità per il mondo competitivo di FIFA: a causa della pandemia globale che ha caratterizzato questo 2020, EA ha optato per laPer permettere il funzionamento dei tornei online sono state create delle, per dividere i giocatori e garantire una connessione stabile per disputare i match:. La novità è che. Sarà questo l’evento più importante per ogni regione, dal quale usciranno i Regional Champion di FIFA21.Ma come si ottengono i punti per il Regional Ranking? In diversi modi:Inoltre,: per i player che rappresenteranno le società di calcio non ci sono in palio punti, ma. Nella scorsa stagione competitiva la prima storica eSerie A non è riuscita a partire a causa del Covid-19, ma quest’anno, data l’importanza che EA ha riservato a questo tipo di competizione, il campionato virtuale tra società di calcio italiane avrà ancora più rilevanza e spettacolarità.Per il momento, non ci sono notizie riguardo i tornei major di FIFA21 (): EA comunicherà maggiori informazioni nei prossimi mesi.Siamo alle porte di una storica stagione competitiva di FIFA, con tantissime novità ed un format inedito che ci regalerà tanti colpi di scena. Calciomercato.com vi accompagnerà in questo percorso raccontandovi quanto accadrà nel corso della stagione.