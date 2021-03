Prima due italiani nella top sei del primo Europe Qualifier, con, poi la vittoria dinella seconda edizione del torneo regionale battendo player del calibro di Adriman e Tom Leese. A questi importanti traguardi va ad aggiungersi il, senza dimenticare le ottime prestazioni di(Top 4),(Top 8) e(Top 14).Siamo ad appena metà della stagione competitiva di FIFA, la più particolare degli ultimi anni: a causa della pandemia, tutti gli eventi sono online e dunque ridotti a livello regionale. Se in passato i pro player italiani dovevano confrontarsi con player di tutto il mondo, quest’anno le competizioni sono esclusivamente contro player europei.. Sarà questo l’apice della stagione, in attesa di scoprire come sarà organizzata la FIFAe World Cup.Doveroso anche uno sguardo alla scorsa annata, conclusa prematuramente a causa del Covid-19 e che ha visto: potremmo dire che sia stato questo il primo segnale di quella che è una vera e propria esplosione del movimento italiano.La crescita della scena passa anche dalla visione dei diversi team e dalla loro “”: da quest’anno abbiamo iniziato a vedere l’ingaggio di player esteri da parte di team italiani., fresco vincitore del Mondiale per Club con i Mkers,ingaggiato da Pro2Be per vestire la maglia del Genoa Esports,nel Team Hmble, ma anche la scelta dell’Inter Esports di affidarsi a. A ciò si aggiungono i giovani talenti che settimana dopo settimana emergono, ottenendo importanti risultati nei Qualifier. Non solo, messo sotto contratto dai Mkers: tra i nuovi volti di questa stagione ci sono anche, dallo scorso anno in Exeed e che vedremo in azione nella eSerie A con la maglia del Cagliari Esports,, ingaggiato dall’AC Milan QLASH dopo le sue ottime prestazioni edi Hexon Esports.. Il vincitore del primo campionato virtuale della massima lega italiana otterrà la qualificazione diretta al Regional Playoff, un motivo in più per dare il massimo ed arrivare fino in fondo. Per qualcuno tutto questo potrà sembrare un grande traguardo per il competitive italiano di FIFA,