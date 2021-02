Nell’ultimo weekend ha avuto inizio il. Nei due tornei online (uno su PlayStation ed uno su Xbox), i Pro Player verificati si sono battuti per raggiungere la fase finale: partecipando alla competizione si ha la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel Regional Ranking. Si tratta di una classifica regionale che permetterà, alla fine dei cinque Qualifier, di strappare il pass per il Regional Playoff: sarà questo il culmine della stagione competitiva, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla FIFA eWorld Cup.Al termine della due giorni di torneo, con 1024 partecipanti su PlayStation e 602 su xBox, soltanto i migliori sei hanno avuto accesso alla fase finale. L’evento si terrà tra il 20 e il 21 febbraio e sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch della EA. Nel torneo su PlayStation ci saranno Levi de Weerd (Team Gullit), Tom Leese (Hashtag United), Diogo Peixoto (BDS), Adriman (DUX Gaming), Andonii (Movistar Riders) e Neat110 (DUX Gaming). Nella competizione riservata ai player di Xbox invece parteciperanno Ollelito (Ninjas in Pyjamas), Musti (St. Pauli), Dani Visser (Team Gullit), Dennis Verhoeven (PSV), KFC_Pablo e Marc Marley.. Nel primo evento stagionale Daniele “Prinsipe” Paolucci e Cosimo Guarnieri si sono posizionati tra i migliori sei, con i Mkers vincitori nel torneo su PlayStation grazie ad OliBoli. Nel secondo Qualifier l’Italia è arrivata alla vittoria grazie a Lucio "HHezerS" Vecchione, che al suo primo evento internazionale ha trionfato al cospetto di tanti player già affermati.Tornando al terzo Europe Qualifier, restano comunque degne di nota le prestazioni di molti giocatori italiani: su tutti, ma anche(Top 24),(Top 24),(Top 32),(Top 32) e di tantissimi altri.L’appuntamento con le FIFA Global Series è fissato per il weekend del 20 e 21 febbraio con la fase finale del terzo Europe Qualifier, seguito dall’eClub World Cup (dal 24 al 28) con quattro team italiani in gara.