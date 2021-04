Elena “@hevnokat” Coriale è una nuova pro player del Genoa Esports e parteciperà alla #eFemminile con la maglia del Grifone!



https://t.co/iZ048viGZp pic.twitter.com/FJeSGNvqko — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 13, 2021

Ilscende in campo e punta a vincere la seconda edizione dell', campionato diorganizzato dalla LND e dedicato alle Società di calcio femminile della Lega Nazionale dilettanti. I rossoblù hanno annunciato di aver ingaggiatocome nuova pro player del: ligure doc e della scuderia, Hevnokat è la campionessa in carica dell'eFemminile, vinto la scorsa stagione con la- In questa seconda edizione, le squadre si affronteranno con la confermata formula dei match 1 vs 1 ma potranno essere formate da più calciatrici, in modo da alternarsi a piacimento durante le giornate di campionato. Il format prevede l'utilizzo di squadre nazionali delle Serie C di calcio femminile ed ogni società, potrà scegliere quella più simile ai propri colori sociali. Sul sito ufficiale della LND eSport, durante le live streaming sul canale Twitch e su tutti i social media della LND compariranno però i nomi ed i loghi originali delle società di calcio femminile di serie C, così come in tutti gli articoli e le interviste. Ogni match avrà la durata di 6 minuti a tempo e overall bloccato a 85.