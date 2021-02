| VITTORIA@PResende97 è SouthAmerica Xbox Champion



Congratulazioni a Pedro e a tutto il team #InterEsports pic.twitter.com/G6iLlBzr8X — Inter (@Inter) February 13, 2021

In attesa dell’inizio della, che prenderà il via il prossimo 9 marzo,. Nel terzo evento dedicato alla regione sudamericana, a trionfare è stato: il brasiliano, già vicecampione alla scorsa FIFA eClub World Cup, dallo scorso novembre è diventato un pro player nerazzurro.Resende ha concluso il torneo con la vittoria finale su Valentín Mazzalupo, player argentino del team KRU., che lo portano a raggiungere la top tre nel Regional Ranking sudamericano.: nell’attuale stagione competitiva i nerazzurri competono sia in Europa che in Sud America, con la prima gioia arrivata proprio in quest’ultima. Resende, affiancato dal connazionale, proverà a replicare in occasione della prossimaNel torneo del Mondiale per Club dedicato al Sud America, l’Inter Esports avrà difronte diverse squadre da superare: su tutte il Basilea Esports, i DUX Gaming e il team FUTWIZ Brazil. Non ci resta che attendere per scoprire fino a dove si spingeranno i nerazzurri, con la competizione che si terrà dal 24 al 28 febbraio.