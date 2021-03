. Tra sabato 20 e domenica 21 si è disputata la fase finale deldella stagione, con. Dalla prima fase del torneo di qualifica online sono usciti i migliori sei giocatori (su PlayStation e Xbox) che hanno avuto accesso alla fase finale, trasmessa sui canali ufficiali della EA davanti a diverse migliaia di spettatori.I pro-player partecipanti hanno la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel Regional Ranking. Si tratta di una classifica regionale che permetterà, alla fine dei cinque Qualifier, di strappare il pass per il Regional Playoff: sarà questo il culmine della stagione competitiva, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla FIFAe World Cup.. Il player delsi è imposto nella finalissima tutta tedesca contro Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, già vincitore del secondo Europe Qualifier.Ieri invece, è stato il turno della competizione su PlayStation. Nel primo turno del Loser Bracket, Guarnieri ha avuto la meglio sullo spagnoloZero a zero nel match di andata e vittoria per tre a due al ritorno, che vale il passaggio del turno. Il cammino si interrompe nella semifinale del Loser Bracket, con la sconfitta contro. Tanta sfortuna per Guarnieri che perde ai calci di rigore dopo aver subito il gol del pareggio al 120’ della seconda partita.La vittoria nel torneo PlayStation è andata a. Per il sedicenne olandese, player del, si tratta del secondo Qualifier vinto consecutivamente: è il primo a riuscirci in Europa in questa stagione. Con un solo Qualifier restante prima del Regional Playoff, sono molti i player italiani nelle posizioni che garantiscono un posto per l’evento finale.