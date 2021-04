. Nel weekend ha avuto inizio il quinto ed ultimodella stagione: due tornei (uno su PlayStation ed uno su Xbox) completamente online aperti ai player verificati, che si sono battuti per raggiungere la fase finale. I partecipanti hanno la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel Regional Ranking. Si tratta di una classifica regionale che permetterà di strappare il pass per il Regional Playoff: sarà questo il culmine della stagione competitiva, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla FIFAe World Cup.. Il format dell’evento di qualifica scelto è stato quello del Double Elimination. Alla prima sconfitta ottenuta nel Winner Bracket, si ha una seconda ed ultima possibilità nel Loser Bracket: in base al piazzamento finale si ottengono Pro Points. I migliori sei del torneo di PlayStation ed i sei del torneo Xbox (due dal Winner Bracket e quattro dal Loser) hanno avuto accesso alla fase conclusiva del Qualifier:. Prima di ottenere la qualificazione, Salemi si è dovuto scontrare con diversi giocatori affermati come Ali "aaygun96" Riza Aygün del PSV Esports e Jaime "Gravesen" Álvarez dei DUX Gaming. Il passaggio del turno testimonia l’ottimo momento di forma di OranGeorge, protagonista anche nella eSerie A: i rossoblù hanno concluso la Fase a gironi in prima posizione e sono ad un passo dalla Final Eight., ha perso nel Winner Bracket contro Andoni Payo dei Movistar Riders ma è riuscito ad ottenere un posto per la fase finale superando il portoghese Tiago "Darkley11" Manteigas Pires nel match decisivo. Per Guarnieri si tratta del terzo evento stagionale, con le diverse partecipazioni che gli hanno permesso di ottenere il settimo posto nel Regional Ranking. L’obiettivo ora è migliorare il quarto posto ottenuto nel quarto Qualifier e cercare di arrivare ancora più in alto nella classifica regionale.Oltre a Guarnieri ed OranGeorge, entrambi in Loser Bracket, su PlayStation ci saranno anche(Team Gullit),(Hashtag),(Movistar Riders) e(Amburgo). Su Xbox invece, i partecipanti saranno(Atlantide Wave),(Goteborg),(Tricked),(Copenaghen),(Movistar Riders).Il competitive di Fifa non si ferma: prima dell’ultimo Qualifier ci sarà la Fase finale delle selezioni per la eNazionale italiana, al via il prossimo weekend. Restate connessi sulle pagine di Calciomercato.com per rimanere aggiornati.