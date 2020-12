. Nei giorni tra sabato 28 e domenica 29 ha avuto luogo il primo: si tratta di una nuova tipologia di evento completamente online, organizzato dalla EA per ovviare ai problemi legati alla creazione di eventi fisici.Quello appena concluso è stato il primo dei cinque eventi europei previsti nelle. In questi tornei (a cui si accede ottenendo un punteggio alto in Weekend League), i pro-player partecipanti hanno la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel Regional Ranking.Il format dell’evento di qualifica scelto è stato quello del. Alla prima sconfitta ottenuta nel Winner Bracket, si ha una seconda ed ultima possibilità nel Loser Bracket: in base al piazzamento finale si ottengono Pro Points.(due dal Winner Bracket e quattro dal Loser)proprio come avveniva per gli eventi degli scorsi anni.Sono stati numerosi i pro-player italiani coinvolti, ma. Il primo, pro-player dei, dopo aver perso nel Winner Bracket contro Mads “Skibsted” Sorensen (player danese dell’Aalborg), ha dovuto superare altri quattro round di Loser Bracket. Vincendo l’incontro decisivo contro il francese Fouma, si è posizionato tra i migliori sei. Stesso percorso per Cosimo Guarnieri, pro-player dell’(team di proprietà di): arrivato nel Loser Bracket, si è spinto fino in fondo ed ha ottenuto il pass per l’evento finale battendo Skibsted (lo stesso che aveva in precedenza battuto Prinsipe).Ottime prestazioni anche per tanti altri italiani: su tutti(top 12),(top 12),(top 12),(top 24),(top 24) e(top 32). Insieme a Prinsipe e Cosimo Guarnieri, alla fase finale del torneo PlayStation ci saranno anche,),(anche lui in Mkers). Su Xbox invece, diversi volti noti:Le buone performance dei pro italiani simboleggiano il momento positivo del competitive di FIFA: l’Italia è pronta a prendersi lo spazio che merita, e portare due player (su sei) alla fase finale di un evento ne è la prova. Non ci resta che aspettare il weekend del 12 e 13 dicembre...