Prosegue la presentazione da parte di Fifa 22 dei candidati TOTY (Team of the year) e, dopo attaccanti e centrocampisti, vengono svelati i difensori in lizza per la squadra dell'anno di Ultimate Team. Ci sono Bonucci, Chiellini e Spinazzola, punti forti dell'Italia campione d'Europa, ma c'è spazio anche per altre tre conoscenze della Serie A: i due milanisti Kjaer e Theo Hernandez e l'interista Skriniar.



I CANDIDATI



David Alaba - Real Madrid

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Cesar Azpilicueta - Chelsea

Leonardo Bonucci - Piemonte Calcio (Juventus)

Giorgio Chiellini - Piemonte Calcio (Juventus)

Alphonso Davies - Bayern Monaco

Christian Gunter - Friburgo

Achraf Hakimi - PSG

Theo Hernandez - Milan

Mats Hummels - Borussia Dortmund

Jesus Navas - Siviglia

Joao Cancelo - Manchester City

Jordi Alba - Barcellona

Simon Kjaer - Milan

Jules Koundé - Siviglia

Marquinhos - PSG

Reinildo Mandava - Lille

Cristian Romero - Tottenham

Ruben Dias - Manchester City

Antonio Rudiger - Chelsea

Luke Shaw - Manchester United

Milan Skriniar - Inter

Leonardo Spinzzola - Roma FC (AS Roma)

Kieran Trippier - Newcastle

Kyle Walker - Manchester City