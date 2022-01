Fifa 22 conclude il giro di presentazioni dei candidati TOTY (Team of the year) e svela i portieri che si giocano un posto nella squadra dell'anno di Ultimate Team. E c'è una sfida tra il vecchio e il nuovo Milan: c'è Gianluigi Donnarumma, campione d'Europa con l'Italia, e il suo successore in rossonero Mike Maignan, campione di Francia con la maglia del Lille. Con loro Edouard Mendy, vincitore della Champions League con il Chelsea.



I CANDIDATI



Thibaut Courtois - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma - PSG

Ederson - Manchester City

Mike Maignan - Milan

Emiliano Martinez - Aston Villa

Edouard Mendy - Chelsea

Jan Oblak - Atletico Madrid