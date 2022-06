Prende forma il quadro dei player italiani che parteciperanno alleche nel mese di luglio si disputeranno a. Nel giro di poche settimane, infatti, la stagione competitiva suarriverà alla sua conclusione con le fasi finali delle tre competizioni più importanti delleLa prima in ordine di tempo sarà la(14-17 luglio). A giocarsi un posto per il torneo più ambito, che incoronerà il campione mondiale di FIFA 22, saranno un totale di 128 player che tra l’1 e 3 luglio a Londra prenderanno parte ai Playoffs.I primi ad aver strappato il pass sono stati i primi tre classificati della eSerie A TIM:(Exeed, vincitore del torneo con la maglia del Torino),(Hexon - Venezia) e(Salernitana). A conferma della loro grande stagione, il piazzamento nelle posizioni utili del Regional Ranking (rispettivamente primo, secondo e settimo) che gli avrebbe garantito la qualificazione anche senza il passaggio diretto tramite la eSerie A.Ad accedere tramite il Ranking c’è anche(UT7), quinto in classifica grazie alla vittoria nel secondo Regional Qualifier. Qualificazione ottenuta al fotofinish per(Mkers) e(Monza Esports): dopo aver concluso appena fuori dalla Top 16 nel Ranking (che avrebbe permesso la loro qualifica) entrambi riescono ad ottenere il pass per Copenaghen dopo scivolamento delle posizioni utili in classifica, grazie alla qualificazione di altri player dai campionati nazionali.Sicuri, invece, di un posto alla Fase finale della FIFAe Club World Cup (20-23 luglio) due team italiani. Si tratta deidi, e deidel duo svedese formato da. Autentica impresa da parte dei Reply Totem, che dal Pre-Qualification (un tabellone a 64 squadre con soli 8 posti in palio per gli Online Qualifiers) si sono fatti strada nei diversi tornei settimanali fino ad arrivare al Mondiale per Club. A Copenaghen si sfideranno con i migliori team provenienti da tutto il mondo, con in palio un montepremi di 300.000 dollari.Ancora in corsa per la qualificazione alla(27-30 luglio) la, che tra il 16 e il 19 giugno sarà impegnata nei Playoffs online. Nel gruppo B, insieme agli azzurri, ci sono Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca e Austria: dopo la fase a gironi soltanto le prime quattro accederanno al Winner Bracket (l’ultima in classifica va in Loser), per tentare di ottenere uno degli 11 posti per la Fase finale.