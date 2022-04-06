Fifa 22: Skriniar, Lazzari e Mkhitaryan nel Team of the Week
Commenta per primoTre giocatori a rappresentare la Serie A nel nuovo Team of the week (TOTW), la squadra della settimana di Fifa 22 Ultimate Team: l'interista Skriniar (87), il laziale Lazzari (84) e il romanista Mkhitaryan (85). Svetta su tutti Neymar (93).
Goals , Assists & Clean sheets Club football is back! #TOTW 29 is now available in #FUT.#FIFA22 pic.twitter.com/dxlTQCARG7— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2022
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