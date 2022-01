Football's best, decided by you.

This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2022

Il momento che tutti gli appassionati videogiocatori diaspettavano è arrivato: scocca l'ora deiha svelato il, la squadra dell'anno di Ultimate Team votata dai tifosi negli ultimi 10 giorni: nessuno meglio di, che strappano un 98 di valutazione generale e formano un tridente da urlo con(97), lasciando fuori dalla selezione altri mostri sacri come Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Neymar. 97 di overall anche per, che guida il centrocampo coné e, entrambi 96 cometra i pali. In difesa non ci sono Bonucci, Chiellini e Spinazzola:sulle fasce,in mezzo.Gianluigi Donnarumma 97 - PSGAchraf Hakimi 93 - PSGMarquinhos 95 - PSGRubend Dias 97 - Manchester CityJoao Cancelo 94 - Manchester CityN'Golo Kanté 96 - ChelseaJorginho 97 - ChelseaKevin De Bruyne 96 - Manchester CityLionel Messi 98 - PSGRobert Lewandowski 98 - PSGKylian Mbappé 97 - PSG