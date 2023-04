La Lega Serie A presenta con un comunicato le Final Eight di eSerie A, il campionato ufficiale su FIFA 23:Lasi appresta a vivere il suo atto conclusivo e più emozionante, che vedrà assegnare il titolo di Campione d’Italia. Le 8 formazioni finaliste si affronteranno il 18 e 19 aprile nel corso delle Final Eight, che saranno ospitate dal Teatro Apollo di Lecce.La competizione di e-sport ufficiale di Lega Serie A, organizzata in collaborazione con TIM, Infront e PG Esports, è iniziata lo scorso novembre con la novità dei primi Roadshow, seguiti poi dalle Online Qualifier, la Regular Season e i Playoff.Questi gli accoppiamenti delle Final Eight:Winner Bracket:Hellas Verona FC eSports - US Lecce eSportsJuventus Dsyre - AC Monza Team eSportsLoser Bracket:Sampdoria eSports - U.S. Salernitana 1919 eSportsSpezia Esports - Bologna Fc 1909 eSportsLe formazioni sconfitte nelle gare del “Winner Bracket” avranno la possibilità di proseguire il loro percorso affrontando le squadre vincenti del “Loser Bracket”."Il successo sul territorio italiano di questa competizione è confermato dalla location che si prepara ad accogliere la Final Eight della eSerie A TIM, lo splendido teatro Apollo di Lecce, una città in cui la Serie A si sente sempre a casa - ha affermato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. La Lega Serie A si propone sempre più come produttore di eventi, in questo caso con l`obiettivo di coinvolgere la generazione Z unendo la sfida sportiva a momenti di intrattenimento. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno affiancato in questa terza edizione, in particolare TIM ed Electronic Arts, con i quali stiamo sviluppando con successo tanti progetti. Faccio il mio in bocca al lupo alle 8 formazioni che si contenderanno il titolo e ringrazio come sempre tutti i Club che hanno partecipato alla eSerie A TIM"."Siamo orgogliosi di essere Title Sponsor della eSerie A TIM per il terzo anno consecutivo confermando così il nostro impegno nelle competizioni gaming - dichiara Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM -. Un fenomeno in crescita tra le nuove generazioni che ben rappresenta i valori del nostro nuovo posizionamento racchiuso nel claim ‘La forza delle connessioni’, che parla non solo di connessioni tecnologiche e molto performanti come la nostra rete, ma anche di quelle umane che creano comunità, condivisione e aiutano a superare barriere fisiche e psicologiche".Inoltre, alcuni ragazzi degli oratori che hanno partecipato all`ultima edizione della "Junior TIM Cup – Keep Racism Out", saranno presenti come ospiti al Teatro Apollo di Lecce.Appuntamento live martedì 18 aprile e mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 15.00 per l’inizio delle partite sul canale Twitch @SerieA, con commento in italiano. Sul canale Twitch @EASPORTSFIFA sarà disponibile il commento in lingua inglese.