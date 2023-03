, ultimo capitolo della trentennale collaborazione tra la Federazione mondiale ed Electronic Arts (che avvierà una nuova saga in solitaria con EA Sports FC). La due giorni deinella cornice di(trasmessa sul canale Twitch della Serie A) si è conclusa e ha decretato quali team prenderanno parte alle, campione in carica dopo la vittoria della scorsa edizione con il Torino, quest'anno a caccia del back to back con un'altra maglia, quella del: i giallorossi infatti sono tra le otto finaliste, così come(alla prima partecipazione dopo l'annuncio della collaborazione con Dsyre) uscite dal, raggiunte poi dai team emersi dal- Al termine della Regular Season, le quattordici squadre partecipanti sono state inserite in un tabellone a doppia eliminazione diviso in Winner e Loser Bracket: a comporre la parte alta sono state le prime quattro classificate dei gironi, con le restanti sei divise in due mini gironi nella fase eliminatoria. Per le squadre nel Winner Bracket subito la possibilità di raggiungere le Final Eight con una sola vittoria, per quelle coinvolte nella fase eliminatoria, invece, l'ultima occasione per restare nella competizione. Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno i match sono stati disputati nella celebre modalitàcon delle limitazioni per quanto riguarda la composizione delle rose. I player hanno potuto scegliere, a patto che anche queste giocassero nel massimo campionato italiano:le quattro leggende più gettonate.- Ad aprire la due giorni dei Playoff c'è stato il primo dei due mini gironi eliminatori, che ha visto: il player neroverde viene sconfitto da) e): i due player, dopo aver concluso all'ultimo posto nei rispettivi gironi nella Regular Season, non sprecano la chance di rimanere in corsa ed accedono al Loser Bracket. Non delude l'i, il primo a strappare il pass per le Final Eight seguito dal campione in carica Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro. I due, ex compagni nella eNazionale italiana, si sfideranno negli ottavi di finale in quello che sarà il(vinta ai rigori da 'Obrun2002' con i colori del Torino Esports)., alla prima partecipazione nel torneo.trascina i bianconeri alle Final Eight, riscattando una fase a gironi con luci e ombre. L’ultima squadra a comporre il tabellone del Winner Bracket è il: l'esperienza aiuta il player biancorosso a superare, primo nella Fase a gironi con l'e imbattuto fino allo scontro con il Monza.- La seconda giornata si apre con. Ad avere la meglio nel mini girone eliminatorio sono.Dopo la sconfitta subita dal Lecce Esports nel Winner,: la sfida con l'Udinese Esports si decide ai rigori in favore del player granata, al termine di un match estremamente equilibrato. La scelta dellaed entrano tra le migliori otto. Accede alle finali anche locon, che vince lo spareggio con Marco 'Marcothefirst' Spena della Fiorentina Esports. Chiude la lista dei qualificati il: il veteranovince nel doppio confronto con l'Empoli di Andrea 'Xsales98' Ferrara e accede alle Final Eight.- Non è certamente una sorpresa,. Gli occhi e la pressione erano tutti su di lui, vincitore della scorsa edizione con la maglia del Torino (dopo aver battuto in finale ai rigori il Venezia di Karimsisbak) e autore di una stagione personale clamorosa impreziosita dal terzo posto con la eNazionale alla FIFAe Nations Cup e dalla top-4 individuale nella FIFAe World Cup. Lui ha risposto presente, staccando il biglietto per le Final Eight superando con autorevolezza Andrea 'Montaxer' Montanini. Non è una sorpresa per l'ambiente competitivo, campione della prima eSerie A con il Benevento,che grazie all'accordo con EA è tornata su FIFA (gli appassionati ricordano il nome 'Piemonte Calcio' che indicava i bianconeri) e dopo l'esperienza esportiva su eFootball si è lanciata in una nuova avventura con Dsyre. La prima parte della fase a gironi non era andata benissimo per 'Danipitbull', l'esperto player si è ripreso e nella prima giornata dei Playoff ha mandato un segnale importante ai rivali.. Il player continua la tradizione della formazione friulana come scopritrice di talenti: già nella prima edizione del torneo i bianconeri raggiunsero la top-4 con il sorprendente, premiato anche come MVP della competizione. Wruist non riesce a raggiungere la Final Eight per la sconfitta ai rigori contro Andrea 'Montaxer' Montanini (Salernitana Esports), ma porta a casa il primato nel mini girone eliminatorio raggiunto con merito e il match giocato alla pari con uno dei maggiori esponenti del panorama italiano.. L'anno scorso era ripartito dal Loser Bracket per poi sorprendere tutti e chiudere in top-4, eliminato in semifinale solo dal poi campione 'Obrun 2002', ma quest'anno non è riuscito a ripetere l'impresa ed è stato eliminato dopo aver chiuso al quarto e ultimo posto il gironcino tra Winner e Loser Bracket.