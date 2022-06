La Fifa ha confermato con un comunicato ufficiale alcune importanti novità per la composizione e il format delle rose per i prossimi Mondiali in Qatar. La novità più importante è l'allargamento della lista dei convocati che per ciascuna nazionale non sarà più di soli 23 giocatori, ma che sarà allargata a 26.



L'obiettivo della Fifa è quello di garantire: "Una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo FIFA 2022 nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti causati dalla pandemia di COVID-19 ".