Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi di quei giocatori che, nonostante un rendimento importante nel mondo reale, ancora non sono stati premiati in quello virtuale. Da Bernardeschi a Zaniolo quali sono i giocatori che meritano l'ingresso nel TOTW Team Of The Week? Ecco i nomi di Guarracino nel nuovo video!