Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.







'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della TOTW8, la nuova squadra della settimana su FUT, che regala diverse carte per la Serie A. Delle vere e proprie trappole su Fifa 20: non fidatevi di De Ligt e Luis Alberto! Mentre Lukaku... scoprite tutto nel nuovo video!