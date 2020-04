Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.











'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi delle ultime carte uscite su Fifa Ultimate Team: la Team of the Season (So Far) scelta della community. Non potendo completare regolarmente l'iter della scelta della squadra della stagione, a causa dell'interruzione dei campionati per l'emergenza coronavirus, EA SPORTS ha deciso di tracciare una linea fino a dove si è giocato regolarmente e far scegliere ai tifosi le prime carte speciali. Diverse le novità rispetto alle scorse edizioni e alcuni giocatori interessanti. Ma anche qualche scelta che lascia perplessi: che ci fa Diego Godin dell'Inter tra i migliori della stagione?