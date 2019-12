Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.





'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi di Marco Van Basten e della sua esclusione da Fifa 20 per il saluto nazista pronunciato in tv. EA SPORTS ha deciso di rimuovere temporaneamente le carte Icon della leggenda olandese da FUT, ma per la community non è necessariamente una grande perdita: i valori assegnati in game rendono un attaccante che ha segnato la storia del calcio quasi... normale! Scoprite tutto nel nuovo video!