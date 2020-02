Ultimo giorno della FIFA eClub World Cup, oggi sarà decretato il vincitore del Mondiale per Club di Fifa 20. Nella prestigiosa cornice degli East End Studios di Milano, i 24 migliori team al mondo si sono sfidati per accedere alle fasi finali. Eliminati ai gironi i QLASH di Diego 'Crazy_Fat_Gamer' Campagnani, finito agli ottavi il cammino del Team Mkers di Daniele 'Prinsipe' Paolucci e Matteo 'RiberaRibell' Ribera, a rappresentare l'Italia resta la Roma: i giallorossi con SpiderKong (Xbox) e Damie (PS4) sono entrati nella Top 8 e nella giornata di oggi si giocano il tutto per tutto per superare quarti di finale, semifinale e finale.



QUARTI DI FINALE



NASR Esports vs Ellevens

Fnatic vs Borussia-E-Sports

Sporting vs AS Roma Esports

Complexity Gaming vs NEO





ROMA IN SEMIFINALE - La Roma non si ferma e ora punta con decisione alla finale: i giallorossi volano in semifinale, dopo i pareggi su PS4 e nel 2vs2 è ancora una volta SpideKong su Xbox al terzo incontro a portare avanti il club capitolino, battendo 1-0 il rivale dello Sporting. In semifinale la Roma se la vedrà con Complexity Gaming, che ha eliminato i NEO dell'ex campione del mondo Spencer 'Gorilla' Ealing. "Un'altra vittoria al terzo turno sempre con gol di Messi? Ormai ci sto prendendo gusto!" scherza SpiderKong a Calciomercato.com al termine dell'incontro. Damie pensa già al prossimo turno: "Mi aspettavo di trovare i NEO, sarà dura con Complexity ma penso che abbiamo buone possibilità di arrivare in finale".



Nell'altra semifinale i Fnatic di Tekkz, favoriti per la vittoria finale, affrontano Ellevens.





Segui la diretta del torneo