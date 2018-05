La coppa è sempre più vicina, la tensione è alle stelle: seconda giornata della, al termine della quale si scoprirà chi si aggiudicherà il Mondiale per Club di Fifa18 a Parigi, la fetta più grande del montepremi da 50mila dollari e i quattro posti messi in palio per il playoff di Amsterdam, ultima occasione per qualificarsi al Grand Final della FIFA eWorld Cup.Nella giornata di sabato si sono disputati i primi cinque turni della fase a gironi, non senza sorprese, nella mattinata di oggi si giocheranno le ultime due giornate per poi passare alla fase a eliminazione diretta: nel gruppo B,e cercano contro il Team Envy (1°) e i Falcons (2°) gli ultimi punti per blindare la qualificazione. Chiamato alla rimonta invece il Team UNILAD del campione del Mondo in carica Spencer 'Gorilla' Ealing, in un gruppo (l'A) dominato da Hashtag Academy, unica squadra a punteggio pieno.Ultime dei gironi, poi knockout: ancora pochi match e si scoprirà il vincitore della FIFA eClub World 2018, tutti gli aggiornamenti LIVE da Parigi a cura dell'inviato Federico Albrizio.