E' Msdossary il nuovo campione del Mondo di Fifa 18, dopo aver battuto in finale Stefano Pinna si aggiudica la Fifa eWorld Cup e alza il trofeo nella strepitosa cornice della O2 Arena di Londra. Vittoria per 2-0 su Xbox e anche su PlayStation 4: 4-0 il risultato complessivo con cui Msdossary è diventato campione. Dominio assoluto per il miglior difensore del torneo. Gli zero gol subiti in finale sono la conferma delle sue grandissime qualità. 250mila dollari (circa 213mila euro) il premio per la vittoria del torneo che si è aggiudicato Msdossary.



SEMIFINALI - Giornata ricca nell'Arena, aperta dalle due finali di console: kurt0411 e Msdossary (foto da Fifa) su Xbox One, Marcuzo e Stefano Pinna su PlayStation 4. Si parte con la piattaforma Xbox e il doppio confronto si mette subito in discesa per il player dell'Arabia Saudita con un 5-3 nel match d'andata, vantaggio consolidato nella gara di ritorno: kurt, reduce dalla vittoria sul campione in carica Gorilla, crolla e perde 3-0, lasciando campo al rivale. Dall'altra parte le emozioni si conseguono: 2-1 per Marcuzo, player ufficiale del Manchester City, nella prima partita, il belga di origini sarde Pinna pareggia i conti al ritorno e nei tempi supplementari si aggiudica la vitoria e la finale.