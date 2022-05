Tra venerdì 29 aprile e domenica 1° maggio si è disputata la. Il primo torneo internazionale giocato due contro due ha visto contrappostie i sedici team(qualificati automaticamente alla competizione), per un totale di 32 coppie partecipanti., qualificato alla TOTS Cup dopo aver vinto il Milan Open,arrendendosi contro gli spagnoli del(team di proprietà del calciatore del Real Madrid Casemiro)., alla loro prima partecipazione ad un evento internazionale in LAN, escono a testa alta dopo aver tenuto testa a campioni del calibro di Nicolas "nicolas99fc" Villalba, Niklas "NRaseck" Raseck, Mosaad "Msdossary" Aldossary e Ivan "DrNightWatch" Churov.. Il duo italiano domina nella prima giornata, accedendo all’Upper Bracket grazie alle vittorie su Houston Dynamo (George "G_Adamou" Adamou e Martin "RemiMartinn" Oregel) e SPQR (Vinicius Rampazzo e Felipe Leite).formato da Levi de Weerd e Olle “Ollelito” Arbin, prima della sconfitta decisiva con i Guild di Nicolas Villalba e NRaseck.che arrivano imbattuti fino alla finale dell’Upper Bracket, dove vengono fermati da. A negare la Grand Final agli svedesi ci pensano gli australiani dei: Mark "Mark11" Zakhary e Mike "MikeJ" Jameson vincono di misura eliminando i Mkers e conquistano un posto per la(l’altro slot al Team Heretics).come premio finale ed un posto nella storia come primo team vincitore della TOTS Cup.