La FIFA ha reso ufficiali attraverso un comunicato sul proprio portale le date che interesseranno le competizioni calcistiche internazionali nel quinquennio 2025-2030:



-sosta di 9 giorni per due partite in marzo;

-sosta di 9 giorni per due partite in giugno, con finestre apposite per amichevoli in preparazione delle fasi finali dei tornei ove appropriato;



-nel 2025 una sosta di 9 giorni a settembre e una a ottobre, due partite per ciascuna, mentre dal 2026 in poi ci sarà un'unica, maxi-sosta di 16 giorni tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, in cui saranno giocate quattro partite.

-sosta di 9 giorni per due partite in novembre.



La finale della Coppa del Mondo del 2026 si terrà domenica 19 luglio, mentre il periodo dei ritiri partirà il 25 maggio. Il che significa che entro il 24 maggio dovranno finire tutti i campionati 2025-26, ad eccezione di quelli confederali, che su approvazione della FIFA potranno protrarsi fino al 30 del mese.