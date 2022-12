Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui Mondiali in Qatar: “Ho visto tutte le partite ed infatti, vi dico in maniera molto chiara, semplice e diretta, che questa è stata la miglior fase a gironi di sempre di una Coppa del Mondo. É molto incoraggiante per il resto dei Mondiali. Ma i match sono stati incredibili, di grande qualità, e sono stati disputati in stadi meravigliosi ma questo lo sapevamo. Bisogna dire che anche il pubblico è stato incredibile. Una media che ha superato i 51000 spettatori per partita. Abbiamo fatto cifre da record anche in televisione, con oltre due miliardi di telespettatori, il che è straordinario. Due milioni e mezzo di persone tra le strade di Doha e qualche centinaia di migliaia ogni giorno negli stadi, tutti insieme, a tifare, a supportare le proprie nazionali, con quelle fantastiche atmosfere, grandissimi gol, sorprese, piccole squadre che battono grandi squadre. Beh, non ci sono più piccole e grandi squadre. Il livello si è alzato ed è paritario. Per la prima volta, nazionali da tutti i continenti sono alla fase ad eliminazione diretta, è la prima volta in assoluto nella storia. Questo dimostra che il calcio sta diventando realmente globale. Ovviamente, speriamo che la Coppa del Mondo possa continuare così e terminare come ha iniziato, come un successo incredibile. Sono sicuro che raggiungeremo i 5 miliardi di spettatori in tutto il mondo. Sugli stadi, che dire, sono sold out praticamente ad ogni match. Ci sono un sacco di tifosi che festeggiano in tutte le zone dello stadio. Alla fine, vogliamo semplicemente dare gioia e sorrisi alle persone in tutto il mondo. Questo è il calcio, questo è la Coppa del Mondo e questo dovrebbe accadere da adesso sino alla fine. Abbiamo già visto grande calcio in campo che, finalmente, è la parte più importante. Alcune delle grandi stelle del calcio mondiale stanno giocando davvero bene… Ma i ricordi dei tifosi messicani, non so, o degli americani o dei sauditi. Non bisogna dimenticare l’Argentina, il Brasile, l’Iran, tutti i tifosi. I marocchini, che hanno esultato molto per la propria nazionale, i tunisini… Dai, potrei dirne altri… I senegalesi… Probabilmente potrei citarli tutti. Ora, abbiamo raggiunto la fase più competitiva dove, ovviamente, i grandi giocatori, le grandi squadre faranno la differenza sul campo. Spero – e ne sono sicuro – che vivremo una fantastica fase finale dei Mondiali. Non vedo l’ora di viverla e sono certo che tutte le persone nel mondo, tutti i tifosi che amano il calcio, sono interessati e vogliono scoprire cosa succederà nelle prossime partite della Coppa del Mondo”.