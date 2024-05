Fifa, Infantino: "Stiamo valutando di cambiare il Var, gli allenatori avranno le chiamate"

Lasta lavorando all’A confermarlo è il presidente Gianniche è intervenuto al Congresso di Bangkok.Queste le parole del numero uno del calcio mondiale:che è stato già implementato da 65 Federazioni. E’ stata prodotta una tecnologia più, con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti.L’allenatore conserverà la chiamata e continuerà così ad averne due” ha detto.

Parole che tanti attendevano. La soluzione a chiamata, già adoperata in diversi sport come il basket e il tennis, potrebbe venire incontro alle esigenze dei tecnici e dei calciatori. La volontà di cambiare questo strumento si lega anche alle polemiche che, in tutto il mondo, ha generato. Ci sono Paesi, come la, che hanno deciso di non adoperarla più e altri, come, che hanno indetto una votazione per decidere se continuare su questa linea oppure tornare indietro al calcio pre Var.