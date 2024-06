Milan, Theo gela Ibrahimovic: "Se resterò o meno lo vedremo più avanti"

Dala Euro 2024, a Paderborn, in conferenza stampa parlae della nazionale francese. Il terzino del Milan, chenella conferenza di giovedì, parla in questi termini del suo presente e del suo futuro: "Sono concentrato sull’Europeo.", le parole riportate da Gazzetta.it.nell'incontro con la stampa di giovedì:

"Con Kylian andiamo molto d'accordo. Chiunque giochi dalla mia parte, chiunque sia, sono felice di giocare con lui. Marcus ha fatto una grande stagione con l'Inter”, si legge su Gazzetta.it.“È un grande, mi piace molto giocare con lui perché a volte mi dice cosa fare”. Su Kanté, richiamato in nazionale da Deschamps: “Abbiamo il solito ottimo rapporto e lui è sempre il solito ottimo centrocampista"."Stiamo lavorando su diverse cose. Mi piace attaccare, amo la fase offensiva. Con il mister abbiamo provato varie situazioni. Ho fatto progressi sotto l’aspetto difensivo. Quando sono arrivato al Milan, non ero molto sul pezzo in difesa. Ora va meglio, però preferisco attaccare".

"Stiamo lavorando per essere al meglio, questa è una competizione in cui ci sono nazionali molto valide. Abbiamo fatto una buona preparazione e ora avvertiamo l’impazienza di giocare questa gara d’esordio. Dobbiamo arrivare in fondo come nel Mondiale 2022. In questo gruppo ci sono tanti leader e sono molto felice di essere qui".