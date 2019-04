In questa pagina vogliamo occuparci di una modalità spesso trascurata ma che è tra quelle che riscuotono un consenso sempre maggiore: stiamo parlando diPer questo abbiamo collaborato con gli amici di Manaskill.com che hanno intervistato, attaccante della giovane squadra deiche al momento compete nella, che ci ha raccontato qualche dettaglio in più su questa modalità di gioco., meno popolare del fortunato 1vs1 di FUT ma non per questo meno interessante. Infatti guardando e giocando una partita di FIFA Pro Club sembrerà di star assistendo ad una partita di calcio reale, questo grazie alla quasi totale assenza di automazioni da parte del gioco ed alla coordinazione richiesta da entrambe le squadre avversarie per prevalere l’una sull’altra., che ha portato avanti diversi progetti dai quali sono nate delle vere e proprie piattaforme per la creazione di tornei e campionati del tutto paragonabili a quelli del calcio giocato. Tra tutte quelle presenti sul mercato, citiamoche al momento si sta prodigando per portare sul suolo nazionale ed internazionale competizioni di rilievo, strutturandole in modo da farle somigliare al calcio giocato. Prendiamo come esempio la realtà italiana:, in quanto entrano in campo una serie di fattori che sono fuori dal tuo controllo, ad esempio i compagni di squadra. Infatti per costruire un team solido bisogna lavorare tanto sulla socializzazione e sul creare un rapporto di fiducia tra compagni di squadra, poiché durante le partite di campionato una volta che passerete la palla, il tutto sarà completamente fuori dal vostro controllo dato che si gioca di squadra con altri 10 player. FIFA Pro Club è una modalità che non ha ancora trovato lo spazio che merita nel cuore del grande pubblico, questo a causa della difficoltà del giocatore singolo di partecipare senza mettersi d’accordo con altre persone a delle partite che spesso e volentieri terminano con azioni individuali perpetrate da parte di giocatori che pensano che anche in Pro Club sia possibile giocare in solitaria come su FUT., dalla quale incassa la maggior parte dei suoi introiti grazie alla vendita di una grandissima quantità di pacchetti, necessari per creare delle squadre competitive per partecipare alle partite. Con Pro Club, invece, non è necessario spendere altro denaro che non sia quello per l’acquisto del gioco e per partecipare alle competizioni, in quanto il personaggio che utilizzeremo sarà completamente creato da noi giocatori.I PE possono essere partita base o bonus. Nel primo caso la loro entità dipende dalla valutazione partita che ti sarai meritato, un punteggio in una scala da 0 a 10. Gli attributi primari del tuo calciatore virtuale guadagneranno il cento per cento dei PE legati alla valutazione partita, i secondari il settanta per cento e i terziari solo il trenta per cento. Ricordati che gli attributi primari dipendono dal ruolo del calciatore e in base ad esso variano. I PE bonus invece si guadagnano compiendo alcune azioni specifiche con il tuo giocatore virtuale ma vanno ad incrementare solo alcuni attributi. Un terzo metodo utile per accrescere il valore del tuo giocatore passa attraverso i punti abilità, che inizialmente sono 15. Giocando sempre più partite potrai arrivare ad un tetto massimo di ben 110 punti abilità. Per farlo devi soltanto giocare partite arrivando alla soglia delle cento, ognuna delle quali ti regalerà tra i 3 e i 5 punti abilità. Uno dei segreti di FIFA Pro Club è anche guardare le statistiche della propria squadra e la sua crescita, seguendo le migliori squadre avversarie per migliorare sempre.Se volete approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’intervista completa conpresente Manaskill.com, clicca qui per leggerla.