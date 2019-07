La Fifa non intende fare più sconti. Mano pesante, pugno duro contro il razzismo, pene più severe per gl insulti discriminatori all'interno degli stadi. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset nel nuovo codice disciplinare, che verrà applicato da lunedì prossimo, la massima autorità internazionale sanzionerà con un minimo di 10 gare, per i giocatori che verranno ritenuti colpevoli di insulti discriminatori, fino alla sconfitta immediata per la squadra i cui tifosi siano colpevoli di episodi di discriminazione.



PARTITA PERSA A TAVOLINO - “A meno che non si creino circostanze eccezionali, se una gara viene dichiarata conclusa dall’arbitro a causa di comportamenti razzisti e/o discriminatori, la partita deve essere dichiarata persa” recita il nuovo regolamento. La misura che prevede la sconfitta a tavolino potrà essere applicata solo dopo che il direttore di gara avrà seguito la cosiddetta “procedura in tre fasi”: la richiesta di un annuncio pubblico per la cessazione di tale comportamento, la sospensione della gara fino a quando la situazione non torna sotto controllo e la conclusione della partita stessa. Le sanzioni saranno applicate per insulti riguardanti “il colore della pelle, l’origine etnica, geografica o sociale, il sesso e l’orientamento sessuale, la disabilità, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altro status”.