Sono stati annunciati oggi, nella splendida location di San Siro, i premi Fifa 2019. I vincitori, votati dai capitani delle Nazionali, dai commissari tecnici, dai tifosi e dai media, verranno annunciati al Teatro della Scala il 23 settembre. Brutte notizie per l'Italia: escluso dai finalisti, infatti, Fabio Quagliarella, in lizza per il premio Puskas con il tacco alla Sampdoria. Di seguito tutti i premi:



PREMIO PUSKAS: Leo Messi, Juan Fernando Quintero, Daniel Zsori

MIGLIOR PORTIERE FIFA: Alisson, Ederson, ter Stegen

MIGLIOR PORTIERE DONNA FIFA: Endler, Lindahl, van Veenendaal

MIGLIOR ALLENATRICE FIFA: Ellis, Neville, Wiegman

MIGLIOR ALLENATORE FIFA: Guardiola, Klopp, Pochettino

MIGLIOR GIOCATRICE FIFA: Bronze, Morgan, Rapinoe

MIGLIOR GIOCATORE FIFA: Ronaldo, Messi, van Dijk