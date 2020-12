Il Consiglio della Fifa, riunito in videoconferenza, ha deciso che il Mondiale per club 2021 si svolgerà nel dicembre del 2021 in Giappone col format attuale a 6 o 7 squadre. Per via della pandemia coronavirus, l'edizione di quest'anno era già stata rinviata al prossimo febbraio in Qatar.



Il presidente Gianni Infantino ha poi annunciato: "Il Mondiale per club a 24 squadre si farà in Cina. Non abbiamo ancora stabilito le date, ma si tratterà della più bella competizione per club del mondo. Stiamo poi pensando di creare un'agenzia internazionale contro gli abusi sessuali sui minori nel calcio sul modello di quella anti-doping, si tratta di un problema reale che dobbiamo affrontare e non nascondere sotto il tappeto".