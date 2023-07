Il Lipsia è campione del mondo su FIFA 23. RBLZ Gaming, team esportivo del cluib tedesco, ha vinto infatti la FIFAe Club World Cup 2023, atto finale della competizione svoltosi a Riyadh in Arabia Saudita. Il Lipsia con il suo team stellare composto da Umut e Vejrgang (campione più giovane nella storia della competizione) ha dominato il torneo 2v2 fino alla finale, in cui ha battuto il Team FUTWIZ: per il team tedesco il trofeo e 300mila dollari, parte del montepremi totale da 1 milione di dollari.



Gloria anche per l'Italia: il team Exeed si è fermato ai gironi, ma il Napoli Esports di Luca 'Luconegua' Guarino e Daniele 'DaniHulk16' Culiers è arrivato fino in semifinale, dove si arreso al Team FUTWIZ al termine di un percorso da favola.