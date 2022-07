Sono stati resi noti i gruppi delle, atto finale delle Global Series che si svolgerà adal 14 al 30 luglio con unL'evento si dividerà in tre rami: laper i singoli, laper i team e laper le Nazionali.- Tre i player italiani impegnati nelle Finals della FIFAe World Cup:nel gruppo B con il talento inglese Tekkz;nel guppo C con lo svedese Olleito e il francese Peixoto;nel gruppo D con il polacco Damie.- Nella FIFAe Club World Cup,vanno nel gruppo C.- Infine, nella FIFAe Nations Cup c'è l': il team azzurro va nel gruppo D con Olanda, Polonia, Messico, Marocco e India.