Dopo la candidatura ufficiale di Gabriele Gravina, spalleggiato da Lega Dilettanti, Lega Pro, Aia e Aiac, le mosse politiche nella corsa alla Presidenza della Federazione Italiano Giuoco Calcio continuano senza sosta. E il passo più importante, come sempre, è atteso dalla Lega Serie A che ancora non ha espresso il proprio candidato.



Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi a pranzo il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, incontrerà l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti insieme al presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché. L'obiettivo? Proporre proprio a Moratti di candidarsi alla presidenza della FIGC sponsorizzato dalla Lega Serie A.



Il tempo però stringe e l'incontro di oggi sarà risolutivo in una direzione o nell'altra. Le elezioni per il nuovo presidente della Federazione si terranno a Roma il 22 ottobre, ma i club di serie A dovranno esprimere il proprio candidato e presentarlo entro venerdì.