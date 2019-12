Si chiude con una richiesta di archiviazione con riserva l'indagine sulle presunte irregolarità commesse in occasione dell'elezione a presidente della Lega di Serie A di Gaetano Miccicchè del marzo scorso. Il procuratore aggiunto Giuseppe Chiné, che ha preso il posto del dimissionario Giuseppe Pecoraro, non ha riscontrato alcuna prova di dolo, ma precisa che "eventuali nuove risultanze della indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Milano saranno acquisite dalla Procura Federale per la riapertura del procedimento".



Dopo le prime denunce di vizi di forma sollevati dal presidente del Genoa Enrico Preziosi, che avevano portato all'avvio dell'inchiesta federale, Miccicchè aveva lasciato l'incarico al commissario ad acta Mario Cicala, a sua volta sostituito nei giorni scorsi da Giancarlo Abete a causa di un conflitto di interessi suscitata dal suo ruolo di membro del consiglio di vigilanza della Lazio.