Gabriele Gravina applaude l'Italdonne. Il presidente della Figc ha dichiarato all'Ansa dopo la vittoria della nazionale femminile sulla Giamaica con la conseguente qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Francia: "Sono ragazze splendide, il sogno è diventato realtà perché le prestazioni confermano il valore di questo gruppo. Sono felice per loro e per tutti quelli che si stanno emozionando, tifando per le nostre 'ragazze mondiali'. Dobbiamo continuare ad alimentare questo entusiasmo, è giunto il tempo di porci nuovi obiettivi".



"E' ora di riconoscere il professionismo alle ragazze del calcio che giustamente lo rivendicano. In tempi non sospetti abbiamo suggerito una proposta che consentirebbe ai club femminili, così come per il primo livello del professionismo maschile, di attutire l'impatto dei costi del professionismo, beneficiando di un credito d'imposta da reinvestire".