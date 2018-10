Lunedì è stato eletto nuovo presidente della Figc e Gabriele Gravina ci ha messo pochissimo per prendere le prime decisioni, anche molto importanti. Una di queste riguarda Michele Uva, direttore generale della Federazione e vice presidente dell'Uefa.



SOSPESO - Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, Uva è stato sospeso dal suo incarico: questa mattina gli è infatti stata consegnata una lettera preparata dai legali della Figc in cui gli veniva comunicata la decisione. Dalla sede di via Allegri trapela un messaggio chiaro: "Dobbiamo fare valutazioni sulle posizioni di vertice".