, presso un noto hotel di Fiumicino,(la prima, come da prassi, sarà disertata). Gravina è l'unico candidato ad essersi presentato e la verà curiosità è rappresentata dalla percentuale con la quale sarà proclamato.Alla prima votazione utile, quella delle 11,, con Gravina che, secondo i sondaggi pre-votazione, si porta dietro un gradimento del 73% figlio del sostegno di Lega Pro, Lega Dilettanti, Associazione Allenatori e Arbitri.- L'ex presidente federale Carlo Tavecchio è tornato ancora una volta a parlare del mancato esonero del ct Ventura prima della mancata qualificazione al Mondiale per mano della Svezia: "La riunione dei giocatori a Torino? Non ne ero a conoscenza...".- Nell'atrio dell'Hilton Fiumicino hanno fatto il loro ingresso Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Carlo Tavecchio: inizia a popolarsi la sede, in vista della votazione in programma alle ore 11:00- Tra i primi a presentarsi a Fiumicino anche Gianluca Zambrotta, in rappresentanza dell'Assocalciatori al posto di Damiano Tommasi, per raggiunti limiti di mandato- "Sarebbe un bel segnale se Gravina passasse alla prima votazione.", queste le dichiarazioni rilasciate dal commissario uscente Roberto Fabbricini.