Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha commentato così gli scontri avvenuti a margine di Inter-Napoli e gli ululati razzisti nei confronti di Kaliodu Koulibaly confermando la possibilità di sospendere il campionato.



SOSPENDERE IL CAMPIONATO - "È una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci: qui c’è un problema di ordine pubblico e come tale va gestito, anche il fatto di giocare o meno. Ancora la notizia è troppo fresca".



INTERVENTO RADICALE - "Qui serve qualcosa di molto radicale perché in campo e fuori in questo weekend che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per me, per il mio modo di essere e fare il presidente della Figc. E qui non parlo solo di politica sportiva, qui parlo di soluzione radicale".



LE POLEMICHE ARBITRALI - "Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno di campionato (Allegri e De Laurentiis, ndr) non saranno più tollerati. E’ il momento di incidere".



MAZZOLENI E GLI ULULATI - "Tre richiami e niente stop. Stiamo verificando. Pare che il richiamo fosse stato fatto una sola una volta, oggi interverrà la procura e dirà la sua. Ma è molto brutto quello che è successo. In campo ho visto gente troppo nervosa, l’arbitro scriverà quello che è, se ha commesso qualche errore anche lui sarà valutato".