Brutte notizie a Milano a margine della vittoria dell’Inter contro il Napoli per 1-0. Come riportato dal sito online di Repubblica, quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove è in corso la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, di origini napoletane, ricoverato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano per una coltellata all'addome. Gli altri tre sono stati medicati per ferite più lievi.



I fatti: verso le 20, riporta MilanoToday, due gruppi di ultras partenopei e interisti sono venuti a contatto in zona via Novara, a poche centinaia di metri dallo stadio San Siro. Oltre agli accoltellamenti, si è verificato un lancio reciproco di bottiglie di vetro, aste di bandiere e fumogeni tra le auto in coda che cercavano di raggiungere lo stadio.



Secondo le prime informazioni riferite dalla Questura, i supporters partenopei si sarebbero staccati dalla scorta e avrebbero raggiunto in autonomia San Siro, dove avrebbero poi affrontato i rivali. A riportare la situazione alla normalità è stato l'intervento della polizia, con i gruppi che si sono poi rapidamente allontanati. Sugli scontri indaga la Digos. Altro focolaio di scontri in Via Caprilli, in zona Piazzale Lotto: come riferisce Sky Sport, un sostenitore del Napoli è stato ferito in modo non lieve, mentre un interista di 35 anni è stato investito ed è in condizioni serie. La situazione è stata poi riportata alla normalità grazie all'intervento della polizia: sugli scontri sta attualmente indagando anche la Digos