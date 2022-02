Dopo l'Assemblea di ieri, il consiglio della Figc oggi ha nominato il professore di diritto amministrativo Gennaro Terracciano come commissario ad acta per adeguare lo statuto della Lega Serie A. Dopo la regolazione della Lega e del vicepresidente di A Luca Percassi (Atalanta), su proposta del presidente della Figc Grabiele Gravina si è deciso di far partire il mandato del commissario il 26 febbraio con termine dell'incarico fissato per il 15 marzo.



La Lega ora ha altri nove giorni di tempo a disposizione per adeguare lo statuto autonomamente per dare continuità al lavoro iniziato nell'assemblea di martedì.