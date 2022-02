Joe Barone, direttore generale della Fiorentina ha parlato a Sky Sport prima della sfida allo Spezia:



C'è la voglia di ritrovare la parte alta della classifica?

"È una cosa per cui noi lavoriamo partita dopo partita. Lavoriamo per la nostra tifoseria e i risultati. Dobbiamo fare risultato questa sera e poi vediamo"



In Lega cosa sta accadendo? Verrà rinviata la giornata?

"Siamo per il calcio italiano ed è importante sostenere la Nazionale. Vogliamo il Mondiale ed è importante. In Lega abbiamo bisogno di essere uniti e di trovare una persona che abbia tempo e disponibilità. Dobbiamo avere la maggioranza e serve un equilibrio per andare avanti".