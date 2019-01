Il ritorno di Demetrio Albertini. L'ex centrocampista di Milan, Atletico Madrid, Lazio, Atalanta e Barcellona è pronto a tornare a lavorare per la federazione: come riporta il Corriere della Sera, l'ex metronomo rossonero sarà il nuovo presidente del Settore tecnico di Coverciano, ruolo sino a oggi occupato da Gianni Rivera. Già presidente del Club Italia nella gestione Abete, era lo sfidante di Tavecchio nella corsa alle elezioni federale dopo il disastroso Mondiale azzurro del 2014.



E RIVERA? - L'ufficialità, salvo sorprese, arriverà il 30 gennaio, nel corso del prossimo Consiglio federale. Gianni Rivera, comunque, dovrebbe rimanere in Federazione con un nuovo incarico.