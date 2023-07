La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale: i calciatori britannici in Italia non vengono più considerati extracomunitari, già a partire da questo mercato estivo.



IL COMUNICATO - Il Consiglio Federale, nella riunione del 24 luglio 2023: vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; ritenuta condivisibile la proposta; visto il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023; visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023 come di seguito riportato.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.



COSA CAMBIA - Di conseguenza il Milan, che ha tesserato l'inglese Loftus-Cheek dal Chelsea, può prendere un altro extracomunitario oltre al nigeriano Chukwueze, in arrivo dal Villarreal.

Allo stesso modo la Lazio, che ha ingaggiato l'argentino Castellanos dal Ney York City, può prendere un altro extracomunitario (come il russo Zakharyan dalla Dinamo Mosca) oltre all'inglese Hudson-Odoi, in arrivo dal Chelsea.